[올림픽] 코로나19 우려 확산에도…방일 WHO 사무총장 "대회 성공하길"

IOC 총회서 지지 연설…"성공 기준 '확진 0명' 아닌 신속한 대처"특별취재단 = 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세 속 치러지는 도쿄올림픽에 우려가 확산하는 가운데 세계보건기구(WHO) 사무총장이 일본을 찾아 대회 지지 입장을 밝혔다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 개회를 이틀 앞둔 21일 오전 일본 도쿄 오쿠라 호텔에서 열린 국제올림픽위원회(IOC) 총회 연설에서 "(일본과 IOC의) 방역 대책이 시험대에 오르게 될 텐데, 성공하기를 간절히 희망한다"며 "경기 자체와 선수들과 관계자들의 안전을 위해서 뿐만 아니라 올바른 방역 대책과 조치를 통해 가능하다는 것을 보여주기를 바란다"고 말했다.그는 선수촌 등에서 확진자가 잇따르고 있는 상황을 염두에 둔 듯 "성공의 기준은 '확진자 0명'이 아니다"라면서 "모든 확진 사례가 식별되고, 신속한 격리·치료·동선 추적과 감염 차단이 성공의 기준이며, 이는 어느 국가에나 해당하는 기준"이라고 역설하기도 했다.테워드로스 사무총장은 도쿄올림픽·패럴림픽의 안전한 개최를 후원하기 위해 대회 기간에 방일하겠다고 의향을 밝혔던 것으로 알려졌다.일각에선 내년의 WHO 사무총장 선거를 의식한 행보라는 지적이 나오기도 했다.실제로 도쿄는 전날 하루에만 코로나19 신규 확진자가 3천700여 명에 달하는 등 무섭게 확산세가 이어지고 있는 데다 대회 개막 전부터 선수촌에서 확진자가 속출하면서 '막판 취소' 필요성까지 제기되고 있어서 WHO 수장의 이날 연설을 두고 부적절하다는 비판이 제기된다.한편, 테워드로스 사무총장은 이날 연설에서 전 세계적인 '백신 불평등' 상황을 거듭 비판하기도 했다.그는 "일부 부유한 국가들은 이미 자국민을 위한 '부스터샷'을 언급하고 있지만, 그 외 국가의 보건의료 종사자와 노인 등 취약계층은 여전히 백신 없이 위험에 노출돼 있다"며 "이는 단순한 도덕적 분노를 넘어서 코로나19 팬데믹 지속과 더 많은 변이 출현으로 이어질 수 있다"고 경고했다.또 내년 중반까지 전 세계 인구 70% 이상에 대한 백신 접종 필요성을 거듭 강조하면서 주요 20개국(G20) 등 각국 정부와 백신 생산 제약사들의 역할을 강조하기도 했다./연합뉴스