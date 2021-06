신진서·박정환·변상일·신민준, LG배 8강 동반 진출

한국이 메이저 세계 기전인 LG배 16강전 첫날 잇따라 승전고를 울렸다.한국은 1일 서울 성동구 한국기원과 중국 베이징 중국기원에서 온라인 대국으로 열린 제26회 LG배 조선일보 기왕전 본선 16강 첫날 경기에서 신진서·박정환·변상일·신민준 9단이 나란히 승리를 거두고 8강에 올랐다.첫 승전보는 지난해 LG배 우승자이자 국내 랭킹 5위인 신민준 9단이 전했다.신 9단은 제20회 LG배 우승자인 강동윤 9단과의 16강전에서 173수 만에 흑 불계승을 거뒀다.국내 랭킹 1∼3위인 신진서, 박정환, 변상일도 나란히 승리 소식을 알렸다.제24회 대회에서 정상에 올랐던 신진서는 중국의 타오신란 8단에게 284수 만에 백 3집반승을 거뒀다.박정환은 역시 중국의 탄샤오 9단을 상대로 266수 만에 백 1집반승을 거두고 8강에 합류했다.박정환도 2015년 열린 제19회 LG배에서 우승한 바 있다.국내랭킹 3위인 변상일은 김명훈 8단과 치열한 접전 끝에 백 4집반승을 거둬 2년 연속 8강 티켓을 획득했다.그러나 랭킹 4위인 이동훈 9단은 중국의 강호 미위팅 9단에게 201수 만에 불계패했다.이동훈은 미위팅을 상대로 이전 대국까지 5승 1패로 앞서 있었기에 이날 패배가 더 아쉬웠다.이동훈은 LG배 본선에 5번 진출해 4번이나 16강에서 탈락하는 징크스도 이어갔다.2일 열리는 16강전 둘째 날 경기는 김지석 vs 양딩신, 원성진 vs 커제, 이치리키 료 vs 천치루이의 대결로 펼쳐진다.LG배 우승상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다.제한 시간은 각자 3시간에 40초 초읽기가 5회씩 주어진다./연합뉴스