[엑스포츠뉴스 김상훈 인턴기자] 팬들에게 '급식포드'라 불리던 래쉬포드. 그는 성공한 후에도 자신의 '빈곤했던' 과거를 잊지 않았다. 요리할 줄 몰라 배고픔에 떠는 아이들을 위한 요리교실을 개설한다.英 언론 더 선은 23일 (이하 한국시각) 래쉬포드와 함께 'FULL Time Meal's : Get Cooking With Marcus And Tom'을 진행하는 스타 요리사 톰 케리지와의 인터뷰를 보도했다.`아이디어는 래쉬포드의 유년시절을 듣고 난 후 래쉬포드가 요리를 할 줄 모른다고 인정하면서 나왔다. 래쉬포드는 참 성실한 청년이다. 못하는 것이 있으면 인정하고 본인이 배우고 싶다고 나섰다`라고 말했다.래쉬포드는 불우한 유년시절을 보냈다. 그의 어머니는 5명의 아이들을 키우기 위해 최저임금을 받으며 여러 일을 했다. 맨체스터 유나이티드에서 성공한 후에도 빈곤했던 과거는 그의 머릿속에서 맴돌았다.`저와 래쉬포드는 영상을 통해 재료를 손질하는 법부터 알려주면서 집에 남겨진 아이들이 굶지 않고 스스로 끼니를 해결할 수 있게 도와줄 생각`이라며 `몇 백원 재료 값으로도 만들 수 있는 요리들을 선보일 예정`이라고 취지를 설명했다.래쉬포드는 선행을 하면서도 2020/21시즌 리그 32경기에 출장해 10골과 8개의 어시스트를 기록 중이다.래쉬포드와 톰의 요리교실은 Full Time Meals 공식 인스타그램을 통해 매주 일요일 공개된다.sports@xports.com / 사진 = 래쉬포드 개인 인스타그램