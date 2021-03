라멜라, 푸스카스급 골에도 팬 반응 싸늘… “당혹스럽다”

[엑스포츠뉴스 김희웅 인턴기자] 에릭 라멜라(토트넘 홋스퍼)가 환상적인 득점을 신고했음에도 팬 반응은 싸늘하다.토트넘은 15일 오전 1시 30분(한국 시간) 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린 2020/21시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 28라운드에서 아스널에 1-2로 졌다. 이날 패배 전까지 EPL 3연승을 달리던 토트넘(승점 45)은 분위기를 잇지 못했고, 4위 첼시(승점 51)와 격차를 좁히지 못했다.양 팀에 중요한 일전이었다. 하지만 경기 초반부터 토트넘에 악재가 발생했다. 전반 17분 손흥민이 토비 알더베이럴트의 롱패스를 받기 위해 스프린트 하는 과정에서 부상을 당했다.허벅지 뒤 근육을 만지며 그라운드에 주저앉았다. 햄스트링 부상이었다. 조제 무리뉴 감독은 즉시 손흥민을 빼고 에릭 라멜라를 투입했다.라멜라는 활발한 움직임으로 피치를 누볐다. 전반 33분 루카스 모우라의 짧은 패스를 환상적인 라보나킥으로 연결해 골망을 갈랐다. 라멜라의 발을 떠난 볼은 골문 구석으로 향했다. 푸스카스상 후보에 오를 만치 멋진 골이었다. 실제 동료 세르히오 레길론은 머리를 감싸 쥐며 충격에 빠진 모습이었다.경기의 주인공이 될 수 있었지만, 일을 그르치고 말았다. 라멜라는 팀이 1-2로 뒤진 후반 24분 거친 태클로 경고를 받았다. 7분 뒤엔 키어런 티어니로부터 볼을 지키는 과정에서 팔꿈치를 사용해 재차 노란 카드를 받아 퇴장당했다.토트넘은 10명으로 남은 15분을 분투했지만, 결국 득점을 만들지 못하며 1-2로 고개를 떨궜다.환상적인 골을 터뜨린 이후 반응은 폭발적이었으나 퇴장 이후 팬들의 반응은 싸늘했다. 토트넘 공식 소셜미디어(SNS)에서 민심을 확인할 수 있었다.라보나킥 득점 이후엔 “라보나 킹”, “정말 멋진 골”, “다음 푸스카스”, “절대 그를 의심하지마”, “아름답다” 등 팬들의 찬사가 쏟아졌다.하지만 기류가 순식간에 변했다. 퇴장 직후 한 팬은 “라멜라는 평정심을 잃고 퇴장당했다. 완전히 믿을 만하다”며 비꽜다. “오, 그가 해냈어. 퇴장을”, “당혹스러운 퍼포먼스다” 등 부정적인 반응이 쏟아졌다. 토트넘이 라멜라의 득점 사실을 알리며 'OH NO HE DIDN'T'라고 적었는데, 이에 반하는 'OH YES HE DID'란 댓글이 많았다.sports@xportsnews.com / 사진=PA Images/연합뉴스