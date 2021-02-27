◆27일(토)
△프로축구= 전북-서울(14시·전주월드컵경기장) 대구-수원FC(16시30분·DGB대구은행파크)
△프로농구= 삼성-DB(잠실실내체육관) kt-LG(부산사직체육관·이상 15시) KCC-인삼공사(17시·전주체육관)
△여자농구= 플레이오프 1차전 우리은행-삼성생명(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= 한국도로공사-IBK기업은행(16시·김천체육관)
△프로축구2부= 경남-안양(13시30분·창원축구센터) 전남-충남아산(광양전용구장) 안산-김천상무(안산와스타디움·이상 16시)
/연합뉴스
△프로축구= 전북-서울(14시·전주월드컵경기장) 대구-수원FC(16시30분·DGB대구은행파크)
△프로농구= 삼성-DB(잠실실내체육관) kt-LG(부산사직체육관·이상 15시) KCC-인삼공사(17시·전주체육관)
△여자농구= 플레이오프 1차전 우리은행-삼성생명(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= 한국도로공사-IBK기업은행(16시·김천체육관)
△프로축구2부= 경남-안양(13시30분·창원축구센터) 전남-충남아산(광양전용구장) 안산-김천상무(안산와스타디움·이상 16시)
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