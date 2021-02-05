◆6일(토)
△프로농구= 현대모비스-DB(울산동천체육관) LG-삼성(창원체육관·이상 15시) 전자랜드-KCC(17시·인천삼산체육관)
△여자농구= 삼성생명-우리은행(18시·용인체육관)
△프로배구= 대한항공-OK금융그룹(14시·인천계양체육관) KGC인삼공사-현대건설(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 SK-광주도시공사(13시) 경남개발공사-삼척시청(14시40분·이상 부산기장체육관)
△테니스= 제9회 헤드 양구실내주니어대회(양구테니스파크)
◆7일(일)
△프로농구= 인삼공사-현대모비스(안양체육관) DB-오리온(원주종합체육관·이상 15시) LG-전자랜드(창원체육관) kt-SK(부산사직체육관·이상 17시)
△여자농구= 신한은행-BNK(18시·인천도원체육관)
△프로배구= IBK기업은행-한국도로공사(13시15분·화성종합체육관) KB손해보험-한국전력(14시·의정부체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 부산시설공단-서울시청(13시) 대구시청-인천시청(14시40분·이상 부산기장체육관)
△테니스= 제9회 헤드 양구실내주니어대회(양구테니스파크)
/연합뉴스
△프로농구= 현대모비스-DB(울산동천체육관) LG-삼성(창원체육관·이상 15시) 전자랜드-KCC(17시·인천삼산체육관)
△여자농구= 삼성생명-우리은행(18시·용인체육관)
△프로배구= 대한항공-OK금융그룹(14시·인천계양체육관) KGC인삼공사-현대건설(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 SK-광주도시공사(13시) 경남개발공사-삼척시청(14시40분·이상 부산기장체육관)
△테니스= 제9회 헤드 양구실내주니어대회(양구테니스파크)
◆7일(일)
△프로농구= 인삼공사-현대모비스(안양체육관) DB-오리온(원주종합체육관·이상 15시) LG-전자랜드(창원체육관) kt-SK(부산사직체육관·이상 17시)
△여자농구= 신한은행-BNK(18시·인천도원체육관)
△프로배구= IBK기업은행-한국도로공사(13시15분·화성종합체육관) KB손해보험-한국전력(14시·의정부체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 부산시설공단-서울시청(13시) 대구시청-인천시청(14시40분·이상 부산기장체육관)
△테니스= 제9회 헤드 양구실내주니어대회(양구테니스파크)
/연합뉴스
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