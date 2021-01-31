◆31일(일)
△프로농구= SK-현대모비스(잠실학생체육관) LG-전자랜드(창원체육관·이상 15시) 오리온-삼성(고양체육관) KCC-인삼공사(전주체육관·이상 17시)
△여자농구= 삼성생명-신한은행(18시·용인체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-우리카드(14시·천안 유관순체육관) 현대건설-흥국생명(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 SK-부산시설공단(13시) 경남개발공사-대구시청(14시 40분) 서울시청-삼척시청(16시 20분) 인천시청-광주도시공사(18시·이상 삼척 시민체육관)
△테니스= 제2회 헤드 양구실내주니어대회(양구테니스파크 실내코트)
△아이스하키= 전국종합선수권 대명-한라(14시·목동 아이스링크)
△탁구= 올림픽 대표 최종선발전(10시·무주국민체육센터)
/연합뉴스
△프로농구= SK-현대모비스(잠실학생체육관) LG-전자랜드(창원체육관·이상 15시) 오리온-삼성(고양체육관) KCC-인삼공사(전주체육관·이상 17시)
△여자농구= 삼성생명-신한은행(18시·용인체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-우리카드(14시·천안 유관순체육관) 현대건설-흥국생명(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 SK-부산시설공단(13시) 경남개발공사-대구시청(14시 40분) 서울시청-삼척시청(16시 20분) 인천시청-광주도시공사(18시·이상 삼척 시민체육관)
△테니스= 제2회 헤드 양구실내주니어대회(양구테니스파크 실내코트)
△아이스하키= 전국종합선수권 대명-한라(14시·목동 아이스링크)
△탁구= 올림픽 대표 최종선발전(10시·무주국민체육센터)
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