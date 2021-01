토트넘, 난적 에버튼 만날까?...FA컵 16강 대진 확정

[엑스포츠뉴스 김정현 인턴기자] FA컵 16강 대진이 공개됐다.잉글랜드 축구협회 FA는 25일(한국시각) 2020/21시즌 FA컵 5라운드(16강) 대진 추첨 결과를 공개했다.아직 32강 일정이 두 경기 남아있는 가운데 진행된 이번 16강 추첨에서 토트넘 홋스퍼와 위컴 원더러스의 승리 팀은 셰필드 웬즈데이를 3-0으로 꺾고 올라간 에버튼을 만나게 된다.이날 리버풀을 꺾고 16강에 올라온 맨체스터 유나이티드는 돈캐스터 로버스를 4-0으로 꺾고 올라온 웨스트햄 유나이티드와 맞대결을 펼친다.촐리FC를 1-0으로 꺾은 울버햄튼은 디펜딩 챔피언 아스널을 1-0으로 꺾은 사우스햄튼과 맞대결을 펼치고 브렌트포드를 3-1로 꺾은 레스터시티는 블랙풀을 2-1로 꺾은 브라이튼 앤 호브 알비온과 맞대결을 펼친다.프리미어리그 팀들 간의 3개의 맞대결이 성사된 가운데 첼트넘을 3-1로 꺾은 맨체스터 시티는 노팅엄 포레스트를 꺾은 챔피언쉽리그 팀 스완지시티와 맞대결을 펼치고 루턴 타운을 꺾은 첼시 역시 노리치시티를 꺾고 올라온 챔피언쉽리그 팀 반슬리와 맞대결을 펼친다.풀럼을 3-0으로 꺾은 번리는 챔피언쉽리그 팀인 본머스와 4부리그인 리그2 팀인 크롤리 타운과의 맞대결 승자 팀과 맞대결을 펼친다. 또한 플리머스를 2-1로 꺾은 셰필드 유나이티드는 밀월을 3-0으로 꺾은 브리스톨 시티와 맞대결을 갖는다.토트넘은 위컴을 꺾고 16강에 올라가면 난적 에버튼과 맞대결을 갖는다 토트넘은 지난 프리미어리그 1라운드에서 에버튼에게 0-1로 패한 바 있다.한편 이날 대진 추첨을 진행한 FA컵 16강 경기는 2월 10일부터 진행된다.번리 vs 본머스-크롤리 타운 승자맨체스터 유나이티드 vs 웨스트햄 유나이티드셰필드 유나이티드 vs 브리스톨 시티울버햄튼 원더러스 vs 사우스햄튼반슬리 vs 첼시에버튼 vs 위컴 원더러스-토트넘 홋스퍼 승자스완지시티 vs 맨체스터 시티레스터시티 vs 브라이튼 앤 호브 알비온sports@xportsnews.com / 사진=EPA/연합뉴스