◆24일(일)
△프로농구= DB-전자랜드(원주종합체육관) KCC-SK(전주체육관·이상 15시) kt-LG(부산사직체육관) 현대모비스-오리온(울산동천체육관·이상 17시)
△여자농구= 신한은행-우리은행(18시·인천도원체육관)
△프로배구= 우리카드-한국전력(14시·장충체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천시청-SK(12시) 광주도시공사-부산시설공단(13시40분) 경남개발공사-서울시청(15시20분) 대구시청-삼척시청(17시·이상 청주 SK호크스아레나)
/연합뉴스
△프로농구= DB-전자랜드(원주종합체육관) KCC-SK(전주체육관·이상 15시) kt-LG(부산사직체육관) 현대모비스-오리온(울산동천체육관·이상 17시)
△여자농구= 신한은행-우리은행(18시·인천도원체육관)
△프로배구= 우리카드-한국전력(14시·장충체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천시청-SK(12시) 광주도시공사-부산시설공단(13시40분) 경남개발공사-서울시청(15시20분) 대구시청-삼척시청(17시·이상 청주 SK호크스아레나)
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