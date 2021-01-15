◆16일(토)
△프로농구= 인삼공사-kt(15시·안양체육관)
△여자농구= BNK-신한은행(14시·부산 금정 BNK센터)
△프로배구= 삼성화재-우리카드(14시·대전충무체육관) 현대건설-한국도로공사(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-하남시청(13시) 두산-인천도시공사(14시40분) 충남도청-SK(16시20분·이상 청주 SK호크스아레나)
◆17일(일)
△여자농구= KB-삼성생명(18시·청주체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-한국전력(14시·천안유관순체육관) IBK기업은행-흥국생명(16시·화성종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 서울시청-인천시청(13시) SK-경남개발공사(14시40분) 삼척시청-광주도시공사(16시20분) 부산시설공단-대구시청(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
/연합뉴스
△프로농구= 인삼공사-kt(15시·안양체육관)
△여자농구= BNK-신한은행(14시·부산 금정 BNK센터)
△프로배구= 삼성화재-우리카드(14시·대전충무체육관) 현대건설-한국도로공사(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-하남시청(13시) 두산-인천도시공사(14시40분) 충남도청-SK(16시20분·이상 청주 SK호크스아레나)
◆17일(일)
△여자농구= KB-삼성생명(18시·청주체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-한국전력(14시·천안유관순체육관) IBK기업은행-흥국생명(16시·화성종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 서울시청-인천시청(13시) SK-경남개발공사(14시40분) 삼척시청-광주도시공사(16시20분) 부산시설공단-대구시청(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
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