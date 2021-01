[ ] 손흥민 ( 토트넘 홋스퍼 ) 이 북런던 더비에서 터뜨린 득점이 구단 이달의 골 후보에 올랐다 . 엑스포츠뉴스 김희웅 인턴기자손흥민토트넘 홋스퍼이 북런던 더비에서 터뜨린 득점이 구단 이달의 골 후보에 올랐다

토트넘은 9 일 ( 한국 시간 ) 공식 채널을 통해 2020 년 12 월의 골 후보를 발표했다 . 총 6 명이 이름을 올렸다 .

가장 상단에 손흥민의 이름이 있었다 . 손흥민은 지난해 12 월 7 일 아스널을 상대로 환상적인 감아 차기 골을 넣었다 . 당시 토트넘은 손흥민이 결승골에 힘입어 아스널을 2-0 으로 눌렀다 .

손흥민의 골을 비롯해 해리 케인 (vs 아스널 ), 지오바니 로 셀소 (vs 로열 앤트워프 ), 가레스 베일 (vs 스토크 시티 ), 벤 데이비스 (vs 스토크 시티 ), 탕귀 은돔벨레 (v 울버햄튼 ) 등 5 인이 후보로 선정됐다 .

이번 12 월의 골 선정은

공식 홈페이지에 있는 팬 투표로 진행된다 .

손흥민이 지난 9 월 사우스햄튼전 골 , 10 월 번리전 골 , 11 월 맨시티전 골에 이어 4 달 연속 이달의 골을 수상할 수 있을지 이목이 쏠린다 .