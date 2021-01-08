◆9일(토)
△프로농구= 삼성-DB(잠실실내체육관) 오리온-인삼공사(고양체육관·이상 15시) LG-SK(17시·창원체육관)
△프로배구= 삼성화재-대한항공(14시·대전 충무체육관) IBK기업은행-KGC인삼공사(16시·화성 종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-두산(13시) 상무-SK(14시 40분) 인천도시공사-충남도청(16시 20분·이상 청주 SK호크스아레나)
◆10일(일)
△프로농구= kt-오리온(부산사직체육관) 현대모비스-인삼공사(울산동천체육관·이상 15시) DB-LG(원주종합체육관) KCC-전자랜드(군산월명체육관·이상 17시)
△프로배구= OK금융그룹-현대캐피탈(14시·안산 상록수체육관) GS칼텍스-한국도로공사(16시·장충체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 대구시청-서울시청(13시) 부산시설공단-인천시청(14시 40분) 광주도시공사-SK(16시 20분) 삼척시청-경남개발공사(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
/연합뉴스
△프로농구= 삼성-DB(잠실실내체육관) 오리온-인삼공사(고양체육관·이상 15시) LG-SK(17시·창원체육관)
△프로배구= 삼성화재-대한항공(14시·대전 충무체육관) IBK기업은행-KGC인삼공사(16시·화성 종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-두산(13시) 상무-SK(14시 40분) 인천도시공사-충남도청(16시 20분·이상 청주 SK호크스아레나)
◆10일(일)
△프로농구= kt-오리온(부산사직체육관) 현대모비스-인삼공사(울산동천체육관·이상 15시) DB-LG(원주종합체육관) KCC-전자랜드(군산월명체육관·이상 17시)
△프로배구= OK금융그룹-현대캐피탈(14시·안산 상록수체육관) GS칼텍스-한국도로공사(16시·장충체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 대구시청-서울시청(13시) 부산시설공단-인천시청(14시 40분) 광주도시공사-SK(16시 20분) 삼척시청-경남개발공사(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
/연합뉴스
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