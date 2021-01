프로농구 kt 허훈, 2년 연속 올스타 최다 득표…2위는 허웅(종합)

사상 최초로 형제가 올스타 투표 1·2위 독식프로농구 부산 kt의 가드 허훈(26)이 2년 연속 올스타 팬 투표 1위를 차지했다.KBL은 "4일 마감된 올스타 팬 투표 결과 허훈이 3만2천642표를 얻어 최다 득표를 기록했다"고 5일 발표했다.지난해 올스타 팬 투표에서도 1위에 오른 허훈은 이로써 2년 연속 최다 득표의 영예를 누렸다.지난 시즌 정규리그 최우수선수(MVP)에 뽑힌 허훈은 이번 시즌에도 어시스트 7.5개로 1위를 달리고 있으며 3일 고양 오리온을 상대로는 20점, 15어시스트로 맹활약했다.허훈의 형인 원주 DB 허웅(28)이 3만1천421표를 받아 2위에 올랐다.허웅 역시 2015-2016시즌과 2016-2017시즌에 2년 연속 올스타 투표 1위를 차지한 바 있다.허웅, 허훈은 '농구 대통령'으로 불린 허재 전 국가대표 감독의 아들이다.1997년 출범한 프로농구 올스타 팬 투표에서 형제가 1, 2위를 한 것은 이번이 처음이다.팬 투표 3위는 3만1천217표를 받은 전주 KCC 송교창(25)이다.올해 팬 투표 1∼5위는 허훈, 허웅, 송교창, 양홍석(kt), 김시래(LG) 순으로 지난해 1∼5위인 허훈, 김시래, 양홍석, 송교창, 이정현(KCC)과 비교해 큰 차이가 없다.이대헌(전자랜드), 박준영(kt), 문성곤(KGC인삼공사), 아이제아 힉스(삼성), 타일러 데이비스(KCC)는 처음으로 올스타에 뽑혔다.팬 투표 10위 캐디 라렌(LG)은 부상 때문에 빠지고 25위 김현수(삼성)가 최종 올스타 24명 명단에 포함됐다.팀별로는 kt가 4명으로 가장 많고 DB와 KCC, 전자랜드, 인삼공사, 삼성이 3명씩이다.오리온과 LG가 2명씩 뽑혔고 SK는 김선형이 유일한 올스타가 됐다.올해 올스타전은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 열리지 않는다.KBL은 올스타 휴식기인 14일부터 18일까지 KBL TV 채널을 활용해 올스타 선수와 팬들이 직접 소통하고 참여하는 기획 프로그램을 준비해 방송할 예정이다.◇ 2020-2021 현대모비스 프로농구 올스타 선수명단(24명)┌───┬─────────┬─────────┬────┐│ 연번 │ 선수 │ 소속팀 │ 포지션 │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 1 │ 허훈 │ 부산 kt │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 2 │ 허웅 │ 원주 DB │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 3 │ 송교창 │ 전주 KCC │ F │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 4 │ 양홍석 │ 부산 kt │ F │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 5 │ 김시래 │ 창원 LG │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 6 │ 이정현 │ 전주 KCC │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 7 │ 김낙현 │ 인천 전자랜드 │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 8 │ 김선형 │ 서울 SK │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 9 │ 김종규 │ 원주 DB │ C │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 10 │ 캐디 라렌 │ 창원 LG │ C │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 11 │ 변준형 │ 안양 KGC인삼공사 │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 12 │ 이대성 │ 고양 오리온 │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 13 │ 두경민 │ 원주 DB │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 14 │ 이관희 │ 서울 삼성 │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 15 │ 이승현 │ 고양 오리온 │ F │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 16 │ 이대헌 │ 인천 전자랜드 │ F │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 17 │ 이재도 │ 안양 KGC인삼공사 │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 18 │ 김영환 │ 부산 kt │ F │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 19 │ 아이제아 힉스 │ 서울 삼성 │ F │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 20 │ 리온 윌리엄스 │ 창원 LG │ C │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 21 │ 타일러 데이비스 │ 전주 KCC │ C │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 22 │ 박준영 │ 부산 kt │ F │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 23 │ 정영삼 │ 인천 전자랜드 │ G │├───┼─────────┼─────────┼────┤│ 24 │ 문성곤 │ 안양 KGC인삼공사 │ F │└───┴─────────┴─────────┴────┘※ 캐디 라렌(LG)이 부상으로 시즌 대체됨에 따라 차순위 김현수(삼성) 포함./연합뉴스