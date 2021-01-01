◆2일(토)
△프로농구= KCC-현대모비스(군산월명체육관) SK-전자랜드(잠실학생체육관·이상 15시) kt-삼성(17시·부산사직체육관)
△여자농구= 신한은행-하나원큐(18시·인천도원체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-KB손해보험(14시·천안유관순체육관) 한국도로공사-IBK기업은행(16시·김천체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-두산(13시) 하남시청-SK(14시40분) 상무-인천도시공사(16시20분·이상 삼척시민체육관)
◆3일(일)
△프로농구= SK-DB(잠실학생체육관) 인삼공사-LG(안양체육관·이상 15시) 오리온-kt(17시·고양체육관)
△여자농구= 우리은행-BNK(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= 우리카드-한국전력(14시·서울장충체육관) 흥국생명-GS칼텍스(16시·인천계양체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 경남개발공사-부산시설공단(13시) 인천시청-삼척시청(14시40분) SK-대구시청(16시20분) 서울시청-광주도시공사(18시·이상 삼척시민체육관)
/연합뉴스
△프로농구= KCC-현대모비스(군산월명체육관) SK-전자랜드(잠실학생체육관·이상 15시) kt-삼성(17시·부산사직체육관)
△여자농구= 신한은행-하나원큐(18시·인천도원체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-KB손해보험(14시·천안유관순체육관) 한국도로공사-IBK기업은행(16시·김천체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-두산(13시) 하남시청-SK(14시40분) 상무-인천도시공사(16시20분·이상 삼척시민체육관)
◆3일(일)
△프로농구= SK-DB(잠실학생체육관) 인삼공사-LG(안양체육관·이상 15시) 오리온-kt(17시·고양체육관)
△여자농구= 우리은행-BNK(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= 우리카드-한국전력(14시·서울장충체육관) 흥국생명-GS칼텍스(16시·인천계양체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 경남개발공사-부산시설공단(13시) 인천시청-삼척시청(14시40분) SK-대구시청(16시20분) 서울시청-광주도시공사(18시·이상 삼척시민체육관)
/연합뉴스
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