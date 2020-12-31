◆1일(금)
△프로농구= 현대모비스-오리온(울산동천체육관) 전자랜드-KCC(인천삼산체육관·이상 15시) 삼성-LG(17시·잠실실내체육관)
△여자농구= KB-우리은행(18시·청주체육관)
△프로배구= OK금융그룹-삼성화재(14시·안산상록수체육관) 현대건설-KGC인삼공사(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 부산시설공단-SK(13시) 삼척시청-서울시청(14시40분) 대구시청-경남개발공사(16시20분) 광주도시공사-인천시청(18시·이상 삼척시민체육관)
/연합뉴스
△프로농구= 현대모비스-오리온(울산동천체육관) 전자랜드-KCC(인천삼산체육관·이상 15시) 삼성-LG(17시·잠실실내체육관)
△여자농구= KB-우리은행(18시·청주체육관)
△프로배구= OK금융그룹-삼성화재(14시·안산상록수체육관) 현대건설-KGC인삼공사(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 부산시설공단-SK(13시) 삼척시청-서울시청(14시40분) 대구시청-경남개발공사(16시20분) 광주도시공사-인천시청(18시·이상 삼척시민체육관)
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