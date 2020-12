에릭센, 포체티노 따라 PSG행?… “천생연분”

] 인터 밀란에서 고난을 겪고 있는 크리스티안 에릭센이 겨울 이적시장을 통해 팀을 옮길 것으로 보인다 . 엑스포츠뉴스 김희웅 인턴기자인터 밀란에서 고난을 겪고 있는 크리스티안 에릭센이 겨울 이적시장을 통해 팀을 옮길 것으로 보인다

영국 매체 90MIN 은 24 일 ( 한국 시간 ) ‘ 에릭센이 갈 수 있는 5 개의 목적지 ’ 란 제목으로 이적설이 있었던 5 팀을 나열해 적합성을 평가했다 .

맨체스터 유나이티드가 10 점 중 2 점으로 5 번째에 있었고 , 레알 마드리드 (3 점 ), 아스널 (6 점 ), 보루시아 도르트문트 (7 점 ) 순으로 에릭센과 궁합이 잘 맞을 것으로 봤다 .

에릭센의 차기 행선지로 파리 생제르맹에 가장 높은 적합도를 부여했다 . 매체는 “ 율리안 드락슬러 , 안데르 에레라 , 레안드로 파레데스는 세계 정상과 거리가 멀다 . 에릭센은 충분히 승산이 있다 ” 고 평했다 .

거기에 은사와의 재회도 언급했다 . 영국 BBC 에 따르면 PSG 가 토마스 투헬 감독을 경질한 것으로 알려졌다 . 후임자는 마우리시오 포체티노 감독이 유력한 상황이다 .

매체는 “ 포체티노 감독이 투헬 감독을 대체할 준비를 하고 있다 . 이것은 천생연분이 될 수 있다 .(This could be a match made in heaven.)” 고 했다 .

둘의 재회 가능성은 충분해 보인다 . 감독은 새 팀을 맡으면 자신의 입맛에 맞는 선수들을 데려오곤 한다 . 에릭센은 인테르에서 입지를 잃었고 , 이적을 원한다고 알려졌다 .