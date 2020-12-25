◆26일(토)
△프로농구= 현대모비스-DB(울산동천체육관) 오리온-전자랜드(고양체육관·이상 15시) LG-KCC(17시·창원체육관)
△여자농구= 우리은행-삼성생명(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= OK금융그룹-KB손해보험(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-현대건설(16시·화성종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 SK-서울시청(13시) 경남개발공사-인천시청(14시40분) 부산시설공단-삼척시청(16시20분) 대구시청-광주도시공사(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
◆27일(일)
△프로농구= 전자랜드-인삼공사(인천삼산체육관) SK-kt(잠실학생체육관·이상 15시) DB-삼성(17시·원주종합체육관)
△여자농구= KB-BNK(18시·청주체육관)
△프로배구= 대한항공-우리카드(14시·인천계양체육관) 한국도로공사-GS칼텍스(16시·김천체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천도시공사-두산(13시) 하남시청-상무(14시40분) SK-충남도청(16시20분·이상 청주 SK호크스아레나)
/연합뉴스
△프로농구= 현대모비스-DB(울산동천체육관) 오리온-전자랜드(고양체육관·이상 15시) LG-KCC(17시·창원체육관)
△여자농구= 우리은행-삼성생명(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= OK금융그룹-KB손해보험(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-현대건설(16시·화성종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 SK-서울시청(13시) 경남개발공사-인천시청(14시40분) 부산시설공단-삼척시청(16시20분) 대구시청-광주도시공사(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
◆27일(일)
△프로농구= 전자랜드-인삼공사(인천삼산체육관) SK-kt(잠실학생체육관·이상 15시) DB-삼성(17시·원주종합체육관)
△여자농구= KB-BNK(18시·청주체육관)
△프로배구= 대한항공-우리카드(14시·인천계양체육관) 한국도로공사-GS칼텍스(16시·김천체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천도시공사-두산(13시) 하남시청-상무(14시40분) SK-충남도청(16시20분·이상 청주 SK호크스아레나)
/연합뉴스
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지