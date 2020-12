[엑스포츠뉴스 의정부, 김한준 기자] WE ARE BACK! 말 그대로였다. 1, 2라운드 승승장구하며 선두로 질주했던 모습을 다시 보여줬다.KB손해보험은 22일 오후 경기도 의정부실내체육관에서 열린 ‘2020-2021 도드람 V리그’ 한국전력과의 경기에서 서브 에이스 2개를 포함 22점을 기록한 케이타의 활약에 힘입어 세트스코어 3:0(25-21, 25-19, 25-19)으로 승리하며 3연패에서 벗어났다.팀의 주축 공격수인 '말리 특급' 노우모리 케이타는 경기 초반 세리머니를 자제하였지만, 경기가 진행될수록 흥이 올라와 다양한 댄스를 선보였다. 특히 경기 종료 후 중계 카메라를 향해 'WE ARE BACK'이 적힌 문구를 보여주는 세리머니를 하며 승리를 자축했다.높은 타점에서거침없는 공격댄스=케이타, 빠질 수 없는 세리머니로 분위기를 더욱 업!셧아웃 승리로 3연패에서 탈출, 우리가 돌아왔다!kowel@xportsnews.com