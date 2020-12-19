◆19일(토)
△프로농구= 인삼공사-삼성(안양체육관) 현대모비스-SK(울산동천체육관·이상 15시) KCC-kt(17시·전주체육관)
△여자농구= 우리은행-KB(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= OK금융그룹-한국전력(14시·안산상록수체육관) 현대건설-GS칼텍스(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 광주도시공사-대구시청(13시) 삼척시청-부산시설공단(14시30분) 인천시청-경남개발공사(16시) 서울시청-SK(17시30분·이상 청주 SK호크스아레나)
△씨름= 정읍 민속리그 왕중왕전(11시·정읍국민체육센터)
△핀수영= 제32회 전국종별선수권대회(9시·제주종합운동장 실내수영장)
/연합뉴스
△프로농구= 인삼공사-삼성(안양체육관) 현대모비스-SK(울산동천체육관·이상 15시) KCC-kt(17시·전주체육관)
△여자농구= 우리은행-KB(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= OK금융그룹-한국전력(14시·안산상록수체육관) 현대건설-GS칼텍스(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 광주도시공사-대구시청(13시) 삼척시청-부산시설공단(14시30분) 인천시청-경남개발공사(16시) 서울시청-SK(17시30분·이상 청주 SK호크스아레나)
△씨름= 정읍 민속리그 왕중왕전(11시·정읍국민체육센터)
△핀수영= 제32회 전국종별선수권대회(9시·제주종합운동장 실내수영장)
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