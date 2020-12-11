◆11일(금)
△프로농구= 인삼공사-현대모비스(19시·안양체육관)
△여자농구= 신한은행-BNK(19시·인천도원체육관)
△프로배구= 한국전력-우리카드(수원체육관) IBK기업은행-GS칼텍스(화성종합체육관·이상 19시)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-하남시청(17시30분) SK-인천도시공사(19시) 충남도청-두산(20시30분·이상 청주 SK호크스아레나)
△씨름= 위더스제약 천하장사대축제(10시·정읍국민체육센터)
△사격= 동아시아유스공기총대회(10시·서산시종합사격장)
/연합뉴스
△프로농구= 인삼공사-현대모비스(19시·안양체육관)
△여자농구= 신한은행-BNK(19시·인천도원체육관)
△프로배구= 한국전력-우리카드(수원체육관) IBK기업은행-GS칼텍스(화성종합체육관·이상 19시)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-하남시청(17시30분) SK-인천도시공사(19시) 충남도청-두산(20시30분·이상 청주 SK호크스아레나)
△씨름= 위더스제약 천하장사대축제(10시·정읍국민체육센터)
△사격= 동아시아유스공기총대회(10시·서산시종합사격장)
/연합뉴스
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