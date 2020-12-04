◆5일(토)
△프로농구= kt-현대모비스(부산사직체육관) LG-DB(창원체육관·이상 15시) 삼성-KCC(17시·잠실실내체육관)
△여자농구= 신한은행-BNK(18시·인천도원체육관)
△프로배구= KB손해보험-현대캐피탈(14시·의정부체육관) 흥국생명-GS칼텍스(16시·인천계양체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 광주도시공사-서울시청(13시) 삼척시청-인천시청(14시30분) 대구시청-SK(16시) 부산시설공단-경남개발공사(17시30분·이상 청주 SK호크스아레나)
△씨름= 제17회 학산배 전국장사대회(10시·창녕국민체육센터)
◆6일(일)
△프로농구= SK-오리온(잠실학생체육관) LG-인삼공사(창원체육관·이상 15시) 현대모비스-삼성(울산동천체육관) 전자랜드-kt(인천삼산체육관·이상 17시)
△여자농구= 하나원큐-삼성생명(18시·부천체육관)
△프로배구= 대한항공-한국전력(14시·인천계양체육관) KGC인삼공사-IBK기업은행(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-상무(14시) 두산-SK(15시30분) 인천도시공사-하남시청(17시·이상 청주 SK호크스아레나)
/연합뉴스
△프로농구= kt-현대모비스(부산사직체육관) LG-DB(창원체육관·이상 15시) 삼성-KCC(17시·잠실실내체육관)
△여자농구= 신한은행-BNK(18시·인천도원체육관)
△프로배구= KB손해보험-현대캐피탈(14시·의정부체육관) 흥국생명-GS칼텍스(16시·인천계양체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 광주도시공사-서울시청(13시) 삼척시청-인천시청(14시30분) 대구시청-SK(16시) 부산시설공단-경남개발공사(17시30분·이상 청주 SK호크스아레나)
△씨름= 제17회 학산배 전국장사대회(10시·창녕국민체육센터)
◆6일(일)
△프로농구= SK-오리온(잠실학생체육관) LG-인삼공사(창원체육관·이상 15시) 현대모비스-삼성(울산동천체육관) 전자랜드-kt(인천삼산체육관·이상 17시)
△여자농구= 하나원큐-삼성생명(18시·부천체육관)
△프로배구= 대한항공-한국전력(14시·인천계양체육관) KGC인삼공사-IBK기업은행(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-상무(14시) 두산-SK(15시30분) 인천도시공사-하남시청(17시·이상 청주 SK호크스아레나)
/연합뉴스
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