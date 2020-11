‘맨시티 펩’에 대한 모든 것… ‘결승전 6회 무패’ 행진

[엑스포츠뉴스 김희웅 인턴기자] 맨체스터 시티가 펩 과르디올라 감독에 관한 흥미로운 기록을 소개했다.과르디올라 감독은 2016/17시즌부터 맨시티를 지휘했다. 아직 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승은 못 했지만, 여러 대회에서 트로피를 거머쥐었다. 현지 보도에 따르면 맨시티와 재계약 논의가 오가고 있다.맨시티는 18일(한국 시간) 과르디올라 감독에 대해 ‘우리가 몰랐던 5가지’란 제목으로 그를 조명했다.맨시티는 첫 번째로 과르디올라 감독의 에티하드 스타디움 데뷔를 꺼냈다. 맨시티에 따르면 과르디올라 감독은 2016년 2월 1일 구단과 계약을 맺었고, 그해 8월 13일 선덜랜드를 상대로 데뷔전을 치렀다. 당시 세르히오 아구에로의 골과 상대 팀의 자책골로 2-1로 승리를 거뒀다고 한다.과르디올라 감독이 총 5시즌을 이끌면서 가장 많은 경기를 뛴 선수는 누굴까. 바로 라힘 스털링이었다. 스털링은 총 208경기에 나서 94골을 적립했다고 한다. 그다음은 191경기를 뛴 케빈 더 브라위너라고 한다. 두 선수는 여전히 과르디올라 감독의 믿음을 받고 있다.맨시티에 따르면 과르디올라 감독은 5년간 도합 245경기를 지휘했고, 181승 28무 36패를 올리며 627득점, 221실점을 기록했다. 이 기간에 맨시티는 총 9개의 우승 트로피(잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2회, 카라바오컵 3회, FA컵 2회, 커뮤니티 쉴드 2회)를 들어 올렸다.현대 축구의 지략가 중 한명답게 과르디올라 감독의 결승전 승률은 대단했다. 맨시티에서 총 6번 결승전에 나서 패배한 적이 없다고 한다.2018 카라바오컵 결승전, vs 아스널, 3-02018 커뮤니티 쉴드, vs 첼시, 2-02019 카라바오컵, vs 첼시, 0-0(승부차기 4-3)2019 FA컵, vs 왓포드, 6-02019 커뮤니티 쉴드, vs 리버풀, 1-1(승부차기 5-4)2020 카라바오컵, vs 아스톤 빌라, 2-1마지막으로 맨시티는 과르디올라 감독의 가족을 소개했다. 그의 아내는 크리스티안 세라이고 저널리스트 겸 패션 사업가라고 한다. 또 과르디올라 감독은 슬하에 1남 2녀를 두고 있는 것으로 알려졌다.sports@xportsnews.com / 사진=AP/연합뉴스