'IEF 2020 국제 e스포츠 페스티벌 in GANGNAM', 국가대항전 열린다

사단법인 국제교류연맹(공동회장 이광재/남경필, 이하 IEF 조직위원회)는 강남구청(구청장 정순균)과 공동 주최하는 국제 아마추어 대학생 e스포츠 대회인 'IEF(International e-Sports Festival) 2020 국제 e스포츠 페스티벌 in GANGNAM' 국가대항전을 11월 28-29일 양일간 진행한다고 밝혔다.



'IEF 국제 e스포츠 페스티벌'은 한국과 중국 정부의 공식 후원으로 진행되는 아마추어 e스포츠 대회로, 청소년 간의 교류 확대와 우호협력 관계 구축을 위해 출범되었으며, 2005년 중국 북경에서의 첫 대회를 시작으로 한국과 중국에서 번갈아 개최되고 있다.



이번 'IEF 2020 국제 e스포츠 페스티벌 in GANGNAM'은 코로나바이러스 감염병(코로나19)의 확산을 방지하고 선수들의 안전을 지키기 위해 온택트(온라인+언택트) 방식으로 진행된다. 공정한 대회 진행을 위해 각 국가 선수단이 플레이할 수 있는 서버 선택지를 다양하게 두고, 모든 선수들이 비슷한 네트워크 환경에서 경기를 진행할 수 있도록 만반의 준비를 하겠다는 것이 주최측의 설명이다.



또한 'IEF 2020 국제 e스포츠 페스티벌 in GANGNAM'은 주관방송사인 KBS의 'myK'와 유튜브'esports KBS'에서 생방송으로 시청할 수 있다.



한편, 이번 한국 대표를 선발하기 위한 대회인 'IEF 대학 e스포츠 챔피언십'에는 3개 종목 예선에 총 500여 명이 넘는 대학생들이 참가 신청을 하였다. 국가대표로 선발된 리그 오브 레전드 종목 3개팀, 배틀그라운드 3개팀, 하스스톤 선수 3명은 이번 국가대항전에서 타 국가대표 선수단을 상대로 우승에 도전하게 된다. 한국 국가대표 선수단은 국가대항전 기간 동안 서울 선릉역 인근에 위치한 e스포츠 경기장인 VSG 아레나에서 경기를 치루게 된다. 현장은 코로나19 확산 방지 차원에서 선수 및 관계자 외에는 출입이 제한된다.



'IEF 2020 국제 e스포츠 페스티벌 in GANGNAM'은 국제교류연맹 IEF와 강남구청이 공동 주최 및 주관하고, 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원이 후원하며 ㈜삼양식품, 삼양원동문화재단, ㈜오피지지, 올댓덴탈에서 협찬한다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자