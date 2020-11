[엑스포츠뉴스 김정현 인턴기자] 라모스가 전 레알 동료였던 하키미에게 욕하는 장면이 포착됐다.



세르히오 라모스는 4일(한국시각) 2020/21시즌 UEFA챔피언스리그 B조 3차전 레알 마드리드와 인테르의 경기에 선발 출장했다.



5일 현지 매체 스포츠 바이블은 이 경기에서 라모스가 레알 마드리드 유스 출신 선수이자 라모스의 동료였던 아슈라프 하키미에게 욕설을 했다고 보도했다.



이날 경기에서 하키미가 박스 안에서 넘어지면서 페널티킥을 유도하는 장면이 나왔다.



그러자 라모스는 하키미에게 달려들어 `일어나 XXX아, 쥐처럼 소리지르지 말고`(Get up you son of a b***h, get up! Stop screaming like a rat)라며 욕을 했고 그의 몸을 잡고 일으켜 세웠다.



이어서 라모스는 하키미를 발로 차려는 듯한 동작까지 보였다.



라모스는 과거 훈련장에서 유스 팀에서 갓 올라왔던 세르히오 레길론을 걷어차는 듯한 동작으로도 논란을 일으키기도 했다.



한편 라모스는 이날 33분 코너킥 상황에서 헤더 득점에 성공하며 레알 마드리드의 3-2 승리에 기여했다.



sports@xportsnews.com / 사진=AP/연합뉴스