BNK경남은행은 NC다이노스의 한국시리즈 우승 기원 응원 머플러 2천100여장을 특별 제작해 지원했다고 3일 밝혔다.가로 750㎜ 세로 350㎜ 크기의 우승 기원 응원 머플러는 한국시리즈 매 경기에 맞춰 배부된다.일부는 창원NC파크 인근에 있는 BNK경남은행 메트로시티점에서 나눠준다.사회공헌홍보부 전정대 팀장은 "NC다이노스 한국시리즈 우승 승전보가 전해질 수 있도록 뜨거운 응원을 이어갈 계획"이라고 말했다.BNK경남은행은 '한국시리즈 티켓을 잡아라!' 등 영상을 게시하고 'CAN DO IT!' 문구가 새겨진 마스크를 관중에게 나눠주는 등 NC다이노스 한국시리즈 우승 응원을 이어가고 있다./연합뉴스