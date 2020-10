[엑스포츠뉴스 김현세 기자] [엑스포츠뉴스 김현세 기자]

인천 전자랜드 엘리펀츠가 2020-2021시즌 슬로건 'All of my Life'를 공개했다.전자랜드는 2020-2021시즌 슬로건에 대해 `All of my Life는 '내 인생의 모든 것'이라는 뜻인데, 저희들에게 있어서 전자랜드 팬들은 저희 농구 인생의 모든 것이라는 뜻을 담고 있다. 우리 팬들을 위해 뛰겠다고 슬로건을 정한 만큼 이번 시즌 우리 팀의 모든 것을 보여드리겠다`고 밝혔다.한편, 전자랜드는 9일 안양 KGC와 개막 원정 경기를 시작으로 10일 오후 6시 인천에서 서울 SK와 첫 홈 경기를 치를 예정이며, 10일 홈 개막전부터 ZOOM 플랫폼을 활용해 랜선 응원을 진행할 예정이다.kkachi@xportsnews.com / 사진=인천 전자랜드 엘리펀츠