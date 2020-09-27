◆27일(일)
△프로야구= 키움-두산(잠실·더블헤더) LG-kt(수원) NC-한화(대전) 롯데-KIA(광주) SK-삼성(대구·이상 14시)
△프로축구= 성남-인천(탄천종합운동장) 부산-강원(구덕운동장·이상 14시) 상주-전북(상주시민운동장) 대구-울산(DGB대구은행파크·이상 16시 30분) 포항-광주(19시·포항스틸야드)
△프로축구2부= 안산-대전(13시 30분·안산와스타디움) 경남-충남아산(16시·창원축구센터)
△프로농구= MG새마을금고 KBL컵대회 결승 오리온-SK(18시·군산월명체육관)
△골프= 코리안투어 현대해상 최경주 인비테이셔널(여주 페럼클럽)
KLPGA 투어 팬텀 클래식(사우스링스 영암CC)
△테니스= 안동오픈(경북 안동시민운동장)
ITF 순창국제주니어대회(전북 순창공설운동장)
/연합뉴스
△프로야구= 키움-두산(잠실·더블헤더) LG-kt(수원) NC-한화(대전) 롯데-KIA(광주) SK-삼성(대구·이상 14시)
△프로축구= 성남-인천(탄천종합운동장) 부산-강원(구덕운동장·이상 14시) 상주-전북(상주시민운동장) 대구-울산(DGB대구은행파크·이상 16시 30분) 포항-광주(19시·포항스틸야드)
△프로축구2부= 안산-대전(13시 30분·안산와스타디움) 경남-충남아산(16시·창원축구센터)
△프로농구= MG새마을금고 KBL컵대회 결승 오리온-SK(18시·군산월명체육관)
△골프= 코리안투어 현대해상 최경주 인비테이셔널(여주 페럼클럽)
KLPGA 투어 팬텀 클래식(사우스링스 영암CC)
△테니스= 안동오픈(경북 안동시민운동장)
ITF 순창국제주니어대회(전북 순창공설운동장)
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