◆29일(토)
△프로야구= 두산-LG(잠실) 한화-롯데(사직) SK-NC(창원) kt-KIA(광주) 삼성-키움(고척·이상 18시)
△프로축구= 상주-인천(18시·상주시민운동장) 수원-부산(20시·수원월드컵경기장)
△프로축구2부= 경남-수원FC(18시 30분·챵원축구센터) 제주-안양(19시·제주월드컵경기장)
△프로배구= 2020 제천·MG새마을금고컵 남자부 결승 대한항공-한국전력(14시·제천체육관)
△골프= 헤지스골프 KPGA오픈(포천 일동레이크 골프클럽)
△테니스= 제48회 소강배전국남녀중고대항대회(양구테니스파크)
◆30일(일)
△프로야구= 두산-LG(잠실) 한화-롯데(사직) SK-NC(창원) kt-KIA(광주) 삼성-키움(고척·이상 17시)
△프로축구= 울산-서울(17시 30분·문수축구경기장) 전북-강원(전주월드컵경기장) 포항-성남(포항스틸야드·이상 19시) 대구-광주(20시·DGB대구은행파크)
△프로축구2부= 전남-대전(18시·광양전용구장) 부천-아산(부천종합운동장) 안산-서울E(안산 와스타디움·이상 19시)
△프로배구= 2020 제천·MG새마을금고컵 여자부 현대건설-흥국생명(14시) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·이상 제천체육관)
△골프= 헤지스골프 KPGA오픈(포천 일동레이크 골프클럽)
△테니스= 제48회 소강배전국남녀중고대항대회(양구테니스파크)
/연합뉴스
△프로야구= 두산-LG(잠실) 한화-롯데(사직) SK-NC(창원) kt-KIA(광주) 삼성-키움(고척·이상 18시)
△프로축구= 상주-인천(18시·상주시민운동장) 수원-부산(20시·수원월드컵경기장)
△프로축구2부= 경남-수원FC(18시 30분·챵원축구센터) 제주-안양(19시·제주월드컵경기장)
△프로배구= 2020 제천·MG새마을금고컵 남자부 결승 대한항공-한국전력(14시·제천체육관)
△골프= 헤지스골프 KPGA오픈(포천 일동레이크 골프클럽)
△테니스= 제48회 소강배전국남녀중고대항대회(양구테니스파크)
◆30일(일)
△프로야구= 두산-LG(잠실) 한화-롯데(사직) SK-NC(창원) kt-KIA(광주) 삼성-키움(고척·이상 17시)
△프로축구= 울산-서울(17시 30분·문수축구경기장) 전북-강원(전주월드컵경기장) 포항-성남(포항스틸야드·이상 19시) 대구-광주(20시·DGB대구은행파크)
△프로축구2부= 전남-대전(18시·광양전용구장) 부천-아산(부천종합운동장) 안산-서울E(안산 와스타디움·이상 19시)
△프로배구= 2020 제천·MG새마을금고컵 여자부 현대건설-흥국생명(14시) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·이상 제천체육관)
△골프= 헤지스골프 KPGA오픈(포천 일동레이크 골프클럽)
△테니스= 제48회 소강배전국남녀중고대항대회(양구테니스파크)
/연합뉴스
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