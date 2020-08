UCL 우승 뮌헨, BTS 신곡 '다이너마이트' 가사 인용해 자축

2019-2020시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승 트로피를 들어 올린 바이에른 뮌헨(독일)이 방탄소년단의 신곡 가사를 인용해 우승을 자축했다.뮌헨은 24일(한국시간) 포르투갈 리스본의 이스타디우 다 루스에서 열린 파리 생제르맹(프랑스)과 2019-2020 UEFA 챔피언스리그 결승전에서 1-0으로 이긴 뒤 구단 트위터에 우승 세리머니를 펼치는 선수단의 사진을 올렸다.사진과 함께 '오늘 밤 나는 별들 속에 있어. 내가 불을 지펴 밤을 빛내는 걸 지켜봐'(Cause I, I, I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight)라는 글도 적었다.이 문구는 방탄소년단이 21일 공개한 신곡 '다이너마이트'에 나오는 가사의 일부다.통산 6번째로 UCL 우승컵을 들어 올리며 유럽 최정상 자리에 오른 뮌헨이 방탄소년단의 노래 가사에 빗대어 우승의 기쁨을 표현한 것이다.낮 12시 기준 3만3천여명이 이 게시물에 '좋아요'를 눌렀고 2천여개의 댓글이 달렸다.방탄소년단 팬들도 댓글로 뮌헨의 우승을 함께 축하했다.뮌헨은 이번 시즌 분데스리가, 독일축구협회(DFB) 포칼 우승에 이어 UCL 우승컵 '빅이어'까지 거머쥐어 7년 만에 트레블(3관왕)을 달성했다./연합뉴스