"슈퍼볼 6회 우승팀 NFL 전설 '피츠버그'와 함께 챔피언 오르겠다."



LCK 팀 설해원 프린스를 운영하고 있는 e스포츠 전문 법인 앱솔루트 파워 e스포츠(이하 'APE')는 피츠버그 나이츠(Pittsburgh Knights)와 투자를 포함한 다년간의 전략적 파트너십 계약을 8월 20일 체결하였다고 밝혔다.



'피츠버그 나이츠'는 미국 내셔널 풋볼 리그(이하 NFL) 인기 구단인 '피츠버그 스틸러스 (Pittsburgh Steelers)'의 제휴 구단이다.



배틀그라운드(PlayerUnknown's Battlegrounds), 로켓 리그(Rocket League), 트랙매니아(Trackmania), 기어5(Gears 5), 스마이트(Smite), 레인보우 식스 시즈(Rainbow Six Siege), 매든(Madden) 등 다양한 종목의 e스포츠 팀을 운영하고 있다.



피츠버그 나이츠의 주요 주주 중 하나인 피츠버그 스틸러스는 NFL에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 프랜차이즈 팀 중 하나다. 슈퍼볼 6회 우승팀이며, NFL 전설이자 스타 플레이어인 하인즈 워드의 팀으로 유명하다.



피츠버그 나이츠의 투자자 중 멀티 플래티넘을 달성한 유명 아티스트 위즈 칼리파(Wiz Khalifa)는 한국에서 폴 워커 추모곡 'See You Again'으로 많은 사랑을 받은 바 있다.



APE와 피츠버그 나이츠는 지난 6월 중순 전략적 파트너십 체결 및 한국과 북미에서 LCK 프랜차이즈를 추진하기 위한 양해각서를 이미 체결했다.



이번 정식 투자계약 체결을 통해 APE는 글로벌 마케팅 및 판매 전략, 토너먼트 및 이벤트 매치 개최, 온라인 및 오프라인 팬 이벤트 행사, 셀럽 마케팅 등을 포함한 글로벌 팬덤 확대 전략에 한층 박차를 가할 계획이다. 이와 더불어 피츠버그 나이츠는 앞으로도 투자 규모를 더 확대할 계획이다.

[글로벌 인기 e스포츠 종목인 '배틀그라운드']

김옥진 APE 구단주는 "LCK와 APE의 미래는 세계화에 있다고 생각하며, 피츠버그 나이츠와의 파트너십과 주주로서의 참여는 그를 위한 첫걸음이다. 이번 파트너십 체결은 피츠버그 스틸러스를 포함한 여타 스포츠 업계 선두주자들과 함께 전통적인 스포츠 및 e스포츠 업계의 방대한 경험 및 지식을 활용할 수 있도록 도와줄 것"이라고 말했다.



이어 "한국 e스포츠 업계는 프로 스포츠 구단의 베스트 프랙티스, 특히 글로벌 팬 확대, 글로벌 컨텐츠, 합작 콘텐츠, 교환 캠프, 글로벌 마케팅 및 브랜딩 등을 추구해 왔다. APE와 피츠버그 나이츠의 파트너십은 그러한 노력의 시작이라고 생각한다. 아울러 글로벌 스폰서십 공동 개발을 통해 파트너십 시너지를 더욱 강화하며 LCK와 더불어 성장하는 e스포츠팀의 모습을 보여드리겠다"라고 당당히 포부를 밝혔다.



제임스 오코너(James O'Connor) 피츠버그 나이츠 CEO는 "우리 투자그룹과 팀을 대표하여 APE와 전략적 파트너십 체결과 주주 참여를 하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 피츠버그 나이츠는 LCK 및 LCK의 글로벌 진출을 함께 하고자 하며, 구단을 설립하는 순간부터 LCK와 제휴하고자 했다. APE와의 파트너쉽이 e스포츠 팀 간의 좋은 협력 사례의 모범이 되었으면 한다"고 말했다.



이어 "NFL과 같은 전통 스포츠 리그와 우리의 파트너인 피츠버그 스틸러스의 모범 사례를 공유함으로써, LCK와 APE와 함께 리그에 도움이 되도록 최선을 다하겠다. 우리의 목표는 챔피언을 만들어가는 한국의 e스포츠 에코시스템에 적극 참여하여, APE와 LCK의 열정과 문화를 북미 및 남미 팬들과 공유하는데 있으며, 앞으로도 전폭적인 지원을 아끼지 않고 최선을 다하겠다"라고 전했다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자