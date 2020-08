손흥민, 토트넘 훈련 복귀…프리시즌 매치 준비

토트넘, 22일부터 프리시즌 매치 시작잉글랜드 프로축구 프리미어리그 토트넘 홋스퍼의 '에이스' 손흥민(28)이 팀훈련에 합류해 본격적인 프리시즌 준비에 나섰다.토트넘은 20일(한국시간) 공식 페이스북 계정을 통해 "토트넘 훈련장에 복귀한 손흥민"이라는 글과 함께 손흥민이 훈련장에서 뛰는 사진을 공개했다.손흥민은 2019-2020시즌 토트넘에서 자신의 한 시즌 프리미어리그 정규리그 최다 공격포인트(21개·11골 10도움), 공식 경기 최다 공격포인트(30개·18골 12도움) 기록하며 최고의 활약을 펼쳤다.이를 바탕으로 손흥민은 '토트넘 올해의 선수(One Hotspur Player of the Season)', '토트넘 올해의 골(One Hotspur Goal of the Season)', '토트넘 주니어 팬들이 뽑은 올해의 선수(One Hotspur Junior Members' Player of the Season)', '공식 서포터스가 뽑은 올해의 선수(Official Supporters' Clubs Player of the Season)', '레전드가 선정한 올 시즌의 선수(Legends' Player of the Season)'까지 5개의 상을 모두 휩쓸었다.여기에 지난해 12월 번리전에서 선보인 '70m 드리블 원더골'은 'EPL 올해의 골'의 영광을 차지하기도 했다.2019-2020시즌을 마친 손흥민은 지난달 28일 귀국해 국내에서 자가격리를 포함한 짧은 휴식을 취한 뒤 지난 17일 영국으로 돌아갔다.영국으로 복귀한 손흥민은 현지시간으로 19일 토트넘 훈련장에 합류에 프리시즌 연습경기에 대비했다.2020-2021시즌 프리미어리그는 9월 12일 개막해 내년 5월 23일까지 펼쳐지는 가운데 지난 시즌 6위의 성적표를 받은 토트넘은 새 시즌 개막까지 3차례 프리시즌 매치를 치른다.토트넘은 22일 입스위치타운과 연습경기를 시작으로 레딩(28일), 버밍엄시티(29일)와 잇달아 맞붙는다./연합뉴스