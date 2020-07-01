◆1일(수)
△프로야구= kt-LG(잠실) 두산-키움(고척) SK-삼성(대구) 한화-KIA(광주) 롯데-NC(창원·이상 18시30분)
△축구= 하나은행 FA컵 3라운드 대전-안산(대전월드컵경기장) 울산시민축구단-상주상무(울산종합운동장) 김해시청축구단-경주한수원축구단(김해종합운동장) 부산-화성FC(부산구덕운동장) 제주-서울 이랜드(제주월드컵경기장) FC안양-대구(안양종합운동장) 전남-경남FC(광양축구전용구장) 광주-김포시민축구단(광주월드컵경기장) 강원-강릉시청축구단(강릉종합운동장·이상 19시) 포항-경주시민축구단(포항스틸야드) 수원FC-인천(수원종합주경기장) 성남-충남아산(탄천종합운동장·이상 19시30분)
△육상= 춘계 전국중고선수권대회(9시·경북 예천 공설운동장)
△테니스= 제55회 전국주니어선수권대회(순창공설운동장)
제36회 전국하계대학연맹전(양구테니스파크)
△핸드볼= 협회장배 전국중고선수권대회(12시·김천체육관)
/연합뉴스
△프로야구= kt-LG(잠실) 두산-키움(고척) SK-삼성(대구) 한화-KIA(광주) 롯데-NC(창원·이상 18시30분)
△축구= 하나은행 FA컵 3라운드 대전-안산(대전월드컵경기장) 울산시민축구단-상주상무(울산종합운동장) 김해시청축구단-경주한수원축구단(김해종합운동장) 부산-화성FC(부산구덕운동장) 제주-서울 이랜드(제주월드컵경기장) FC안양-대구(안양종합운동장) 전남-경남FC(광양축구전용구장) 광주-김포시민축구단(광주월드컵경기장) 강원-강릉시청축구단(강릉종합운동장·이상 19시) 포항-경주시민축구단(포항스틸야드) 수원FC-인천(수원종합주경기장) 성남-충남아산(탄천종합운동장·이상 19시30분)
△육상= 춘계 전국중고선수권대회(9시·경북 예천 공설운동장)
△테니스= 제55회 전국주니어선수권대회(순창공설운동장)
제36회 전국하계대학연맹전(양구테니스파크)
△핸드볼= 협회장배 전국중고선수권대회(12시·김천체육관)
/연합뉴스
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