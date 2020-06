김연아, B컷에서 드러난 발랄함…이런 표정은 처음이야 [화보]

김연아의 2020 여름 시즌 뉴발란스 화보의 새로운 사진들이 공개됐다.23일 김연아의 공식 SNS 페이스북 계정에는 `뉴발란스의 'WE GOT NOW THE WAVE' 테마로 촬영된 김연아의 새로운 사진들(Yuna's new photos, themed WE GOT NOW THE WAVE by New Balance)`이라는 글과 함께 화보 사진들이 게재됐다.게재된 사진들은 최근 뉴발란스 코리아를 통해 공개되지 않은 미공개 사진(B컷), 기존 화보와 구도가 다른 것 등이 추가됐다.화보에서 김연아는 바닷가 모래 사장에서 워터레깅스, 크롭탑, 래시가드, 민소매 티셔츠 등을 입고 포즈를 취했다.특히 천진난만한 표정을 지으며 촬영을 즐기는 모습 등이 더해져 눈길을 끈다.tvX 백종모 기자 phanta@xportsnews.com / 사진=김연아 공식 페이스북보도자료·기사제보 tvX@xportsnews.com▶tvX는 No.1 엔터테인먼트 미디어 엑스포츠뉴스의 영상·뉴미디어 브랜드입니다.