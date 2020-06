U-19 이어 U-16 대표팀도 AFC 챔피언십 준비… 22일 소집

[엑스포츠뉴스 임부근 기자] 16세 이하(U-16) 남자 축구 대표팀을 이끌고 있는 송경섭 감독이 2020년 2차 훈련 소집명단을 발표했다.소집 명단에는 총 34명의 선수가 이름을 올렸다. 장하민(성남풍생고), 이규동(전북영생고), 박장한결(서울보인고), 이규백(경북포철고), 허동민(서울오산고) 등 지난해 열린 2020 AFC U-16 챔피언십 예선에 참가했던 선수 다수가 다시 소집된다. 여기에 더해 송 감독은 챔피언십 예선에 참가하지 않았던 선수들도 불러모아 점검에 나선다.U-16 대표팀은 올해 1월 터키에서 열린 메르세데스 벤츠 에게해컵 준우승 이후 5개월 만에 소집 훈련을 하게 됐다. 송 감독은 “1월 훈련 소집 이후 코로나19로 인해 장기간 훈련 및 선수 체크를 하지 못해 이번에 많은 선수들을 소집해 몸 상태를 체크할 필요가 있다”고 밝혔다. 이어 그는 “부족한 포지션에 새로운 선수를 기용해 건강한 경쟁체제를 유발하겠다”고 말했다.송경섭호는 22일 파주 NFC로 소집된다. 훈련은 26일까지 5일 동안 진행되며 연습경기도 치러질 예정이다. 다만 연습경기는 코로나19 관련 추이를 면밀히 지켜보며 추진할 예정이다.KFA는 소집 기간 동안 코로나19 관련 예방 지침과 안전 수칙을 철저히 준수할 방침이다. 선수단 개별 연락을 통해 사전에 문진표를 작성하고, 코로나19 예방교육과 정기적인 발열 검사도 실시한다.한편, AFC는 코로나19 관련 상황을 예의주시하되, 2020 AFC U-16 챔피언십 개최 일정은 유지하기로 한 바 있다. 따라서 대회는 9월 16일부터 10월 3일까지 바레인에서 열린다. 16개국이 참가하는 이 대회의 조추첨은 오는 18일 실시된다.### 남자 U-16 대표팀 훈련 소집명단(34명) ###GK: 박만호(대구현풍고) 한태희(서울장훈고) 이윤성(충남광풍중) 공시현(전북금산중)DF: 김지수(성남풍생고) 이규백 박겸(이상 경북포철고) 조현태(강릉제일고) 김현덕 조영광(이상 서울보인고) 노영민(경북포철중) 나영우(경기백마중) 장석환(경기덕영고) 김현중(경기원삼중) 이지석(서울오산고) 배현서(서울오산중)MF: 김동민(경북포철중) 김래우 강상윤(이상 전북영생고) 변영민(경북포철고) 허동민 양태양(이상 서울오산고) 김진엽(울산현대고), 손휘(경기매원고), 강도욱(인천서곶중)FW: 이동현(광양제철고) 박장한결(서울보인고) 이수민(경북포철고) 김창훈 이규동(이상 전북영생고) 김도현(울산현대고) 김광원(서울오산고) 장하민 김민재(이상 성남풍생고)### 주요일정 ###6/22(월) 11:00 소집 @파주NFC6/24(수) 10:00 연습경기 vs. 홍천안정환FC, 15:30 연습경기 vs. 태성고 @파주NFC6/25(목) 15:30 연습경기 vs. 중앙고 @파주NFC6/26(금) 10:00 연습경기 vs. 파주U-18, 15:30 연습경기 vs. 통진고 @파주NFC, 저녁식사 후 해산*연습경기 등의 일정은 코로나19 상황에 따라 유동적임 around0408@xportsnews.com/ 사진=대한축구협회