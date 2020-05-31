◆31일(일)
△프로야구= 롯데-두산(잠실) kt-키움(고척) 한화-SK(문학) NC-삼성(대구) LG-KIA(광주·이상 14시)
△프로축구= 서울-성남(16시30분·서울월드컵경기장) 인천-포항(19시·인천축구전용경기장)
△골프= KLPGA 투어 E1 채리티오픈(이천 사우스스프링스 컨트리클럽)
△프로축구2부= 안산-제주(16시·안산 와스타디움) 충남아산-서울 이랜드(아산 이순신경기장) 수원FC-부천(수원종합운동장·이상 18시30분)
/연합뉴스
△프로야구= 롯데-두산(잠실) kt-키움(고척) 한화-SK(문학) NC-삼성(대구) LG-KIA(광주·이상 14시)
△프로축구= 서울-성남(16시30분·서울월드컵경기장) 인천-포항(19시·인천축구전용경기장)
△골프= KLPGA 투어 E1 채리티오픈(이천 사우스스프링스 컨트리클럽)
△프로축구2부= 안산-제주(16시·안산 와스타디움) 충남아산-서울 이랜드(아산 이순신경기장) 수원FC-부천(수원종합운동장·이상 18시30분)
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