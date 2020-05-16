◆16일(토)
△프로야구= 키움-LG(잠실) 롯데-한화(대전·이상 14시) NC-SK(문학) 삼성-kt(수원) 두산-KIA(광주·이상 17시)
△프로축구= 상주-강원(14시·상주시민운동장) 대구-포항(16시30분·DGB대구은행파크) 부산-전북(19시·부산구덕운동장)
△골프= KLPGA 챔피언십(양주 레이크우드)
△프로축구2부= 안산-수원FC(안산 와스타디움) 전남-제주(광양전용구장·이상 16시) 부천-안양(18시30분·부천종합운동장)
/연합뉴스
△프로야구= 키움-LG(잠실) 롯데-한화(대전·이상 14시) NC-SK(문학) 삼성-kt(수원) 두산-KIA(광주·이상 17시)
△프로축구= 상주-강원(14시·상주시민운동장) 대구-포항(16시30분·DGB대구은행파크) 부산-전북(19시·부산구덕운동장)
△골프= KLPGA 챔피언십(양주 레이크우드)
△프로축구2부= 안산-수원FC(안산 와스타디움) 전남-제주(광양전용구장·이상 16시) 부천-안양(18시30분·부천종합운동장)
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