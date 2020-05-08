◆9일(토)
△프로야구= SK-롯데(사직) LG-NC(창원) kt-두산(잠실) KIA-삼성(대구) 한화-키움(고척·이상 17시)
△프로축구= 울산-상주(14시·문수축구경기장) 인천-대구(16시30분·인천축구전용경기장) 광주-성남(19시·광주월드컵경기장)
△프로축구2부= 제주-서울이랜드(13시30분·제주월드컵경기장) 수원FC-대전(16시·수원종합경기장)
△축구= 대한축구협회(FA)컵 1라운드(전국 각 구장)
◆10일(일)
△프로야구= SK-롯데(사직) LG-NC(창원) kt-두산(잠실) KIA-삼성(대구) 한화-키움(고척·이상 14시)
△프로축구= 포항-부산(14시·포항스틸야드) 강원-서울(16시30분·춘천송암스포츠타운)
△프로축구2부= 아산-부천(13시30분·이순신종합운동장) 안양-안산(16시·안양종합운동장) 경남-전남(18시30분·창원축구센터)
/연합뉴스
△프로야구= SK-롯데(사직) LG-NC(창원) kt-두산(잠실) KIA-삼성(대구) 한화-키움(고척·이상 17시)
△프로축구= 울산-상주(14시·문수축구경기장) 인천-대구(16시30분·인천축구전용경기장) 광주-성남(19시·광주월드컵경기장)
△프로축구2부= 제주-서울이랜드(13시30분·제주월드컵경기장) 수원FC-대전(16시·수원종합경기장)
△축구= 대한축구협회(FA)컵 1라운드(전국 각 구장)
◆10일(일)
△프로야구= SK-롯데(사직) LG-NC(창원) kt-두산(잠실) KIA-삼성(대구) 한화-키움(고척·이상 14시)
△프로축구= 포항-부산(14시·포항스틸야드) 강원-서울(16시30분·춘천송암스포츠타운)
△프로축구2부= 아산-부천(13시30분·이순신종합운동장) 안양-안산(16시·안양종합운동장) 경남-전남(18시30분·창원축구센터)
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