프로축구 K리그1(1부리그) 울산 현대는 2020시즌 슬로건을 '비 더 베스트, 온리 더 베스트'(Be the Best, Only the Best)로 정했다고 9일 밝혔다.울산은 "새 슬로건은 최고가 되기 위해 끊임없이 노력하는 울산 현대의 정신을 나타낸다"면서 "작년의 아쉬움을 떨쳐내고 이번 시즌 우승을 향해 달려가는 의지를 표방하며, 뛰어난 경기력과 팬 서비스로 성적과 팬 만족을 모두 잡겠다는 구단의 의지가 함축됐다"고 설명했다.지난 시즌 울산은 정규리그에서 전북 현대에 역전 우승을 허용하고 2위를 차지했다.한편, 울산은 기존 슬로건인 '마이 팀 울산!'(My team ULSAN!)도 함께 사용하기로 했다./연합뉴스