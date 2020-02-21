◆22일(토)
△여자농구= 신한은행-KB(17시·인천도원체육관)
△프로배구= 한국전력-현대캐피탈(14시·수원체육관) IBK기업은행-한국도로공사(16시·화성종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 삼척시청-서울시청(12시10분) 대구시청-SK(14시) 인천시청-광주도시공사(15시50분) 부산시설공단-경남개발공사(17시40분·이상 삼척체육관)
△스키= 스노보드 월드컵 평행대회전(14시·휘닉스 평창)
◆23일(일)
△농구= FIBA 아시아컵 예선 한국-태국(15시·잠실학생체육관)
△여자농구= 삼성생명-BNK(17시·용인체육관)
△프로배구= KB손해보험-우리카드(14시·의정부체육관) GS칼텍스-현대건설(16시·서울장충체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천도시공사-두산(14시20분) 하남시청-상무(16시10분) SK-충남도청(18시·이상 삼척체육관)
/연합뉴스
△여자농구= 신한은행-KB(17시·인천도원체육관)
△프로배구= 한국전력-현대캐피탈(14시·수원체육관) IBK기업은행-한국도로공사(16시·화성종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 삼척시청-서울시청(12시10분) 대구시청-SK(14시) 인천시청-광주도시공사(15시50분) 부산시설공단-경남개발공사(17시40분·이상 삼척체육관)
△스키= 스노보드 월드컵 평행대회전(14시·휘닉스 평창)
◆23일(일)
△농구= FIBA 아시아컵 예선 한국-태국(15시·잠실학생체육관)
△여자농구= 삼성생명-BNK(17시·용인체육관)
△프로배구= KB손해보험-우리카드(14시·의정부체육관) GS칼텍스-현대건설(16시·서울장충체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천도시공사-두산(14시20분) 하남시청-상무(16시10분) SK-충남도청(18시·이상 삼척체육관)
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