손흥민, 데이비드 베컴과 인증샷 공개

손흥민 베컴 / 사진 = 손흥민 SNS

프리미어리거 손흥민(토트넘)이 잉글랜드 축구의 레전드 데이비드 베컴과의 인증샷을 공개했다.손흥민은 지난 14일(한국시각) 자신의 인스타그램에 베컴과 함께 찍은 사진을 올렸다. 공개 된 사진 속 손흥민은 베컴과 어깨동무를 하며 다정스런 포즈를 취하고 있다.그는 "전설과 함께 시간을 보내 영광이었다(It was an honor to spend time with the legend)"는 글을 사진과 함께 게재하기도 했다. 이 게시물에는 수많은 축구 팬들의 열광이 담긴 댓글이 이어지기도 했다.손흥민이 속한 토트넘은 오는 16일(한국 시간) 애스톤 빌라와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 26라운드를 치른다. 그는 이날 경기를 통해 개인 프리미어리그 통산 50호골과 동시에 한국인 프리미어리거 100호골 그리고 5경기 연속골 달성을 눈앞에 두고 있다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com