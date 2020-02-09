◆9일(일)
△축구= 도쿄올림픽 여자 아시아 예선 A조 한국-베트남(15시·제주월드컵경기장)
△프로농구= DB-오리온(원주종합체육관) LG-KCC(창원체육관·이상 15시) SK-삼성(잠실학생체육관) kt-인삼공사(부산사직체육관·이상 17시)
△프로배구= 우리카드-대한항공(14시·서울장충체육관) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-인천도시공사(14시 20분) 두산-하남시청(16시 10분) SK-상무(18시·이상 청주국민생활관)
△피겨스케이팅= ISU 사대륙선수권대회(11시 30분·목동아이스링크)
/연합뉴스
△축구= 도쿄올림픽 여자 아시아 예선 A조 한국-베트남(15시·제주월드컵경기장)
△프로농구= DB-오리온(원주종합체육관) LG-KCC(창원체육관·이상 15시) SK-삼성(잠실학생체육관) kt-인삼공사(부산사직체육관·이상 17시)
△프로배구= 우리카드-대한항공(14시·서울장충체육관) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-인천도시공사(14시 20분) 두산-하남시청(16시 10분) SK-상무(18시·이상 청주국민생활관)
△피겨스케이팅= ISU 사대륙선수권대회(11시 30분·목동아이스링크)
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