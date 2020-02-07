◆8일(토)
△프로농구= kt-DB(15시·부산사직체육관) 전자랜드-현대모비스(인천삼산체육관) 삼성-인삼공사(잠실실내체육관·이상 17시)
△프로배구= 현대캐피탈-KB손해보험(14시·천안유관순체육관) IBK기업은행-흥국생명(16시·화성종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 경남개발공사-서울시청(12시 10분) 부산시설공단-삼척시청(14시) SK-광주도시공사(15시 50분) 대구시청-인천시청(17시 40분·이상 청주국민생활관)
△피겨스케이팅= ISU 사대륙선수권대회(12시 55분·목동아이스링크)
◆9일(일)
△축구= 도쿄올림픽 여자 아시아 예선 A조 한국-베트남(15시·제주월드컵경기장)
△프로농구= DB-오리온(원주종합체육관) LG-KCC(창원체육관·이상 15시) SK-삼성(잠실학생체육관) kt-인삼공사(부산사직체육관·이상 17시)
△프로배구= 우리카드-대한항공(14시·서울장충체육관) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-인천도시공사(14시 20분) 두산-하남시청(16시 10분) SK-상무(18시·이상 청주국민생활관)
△피겨스케이팅= ISU 사대륙선수권대회(11시 30분·목동아이스링크)
/연합뉴스
△프로농구= kt-DB(15시·부산사직체육관) 전자랜드-현대모비스(인천삼산체육관) 삼성-인삼공사(잠실실내체육관·이상 17시)
△프로배구= 현대캐피탈-KB손해보험(14시·천안유관순체육관) IBK기업은행-흥국생명(16시·화성종합체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 경남개발공사-서울시청(12시 10분) 부산시설공단-삼척시청(14시) SK-광주도시공사(15시 50분) 대구시청-인천시청(17시 40분·이상 청주국민생활관)
△피겨스케이팅= ISU 사대륙선수권대회(12시 55분·목동아이스링크)
◆9일(일)
△축구= 도쿄올림픽 여자 아시아 예선 A조 한국-베트남(15시·제주월드컵경기장)
△프로농구= DB-오리온(원주종합체육관) LG-KCC(창원체육관·이상 15시) SK-삼성(잠실학생체육관) kt-인삼공사(부산사직체육관·이상 17시)
△프로배구= 우리카드-대한항공(14시·서울장충체육관) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-인천도시공사(14시 20분) 두산-하남시청(16시 10분) SK-상무(18시·이상 청주국민생활관)
△피겨스케이팅= ISU 사대륙선수권대회(11시 30분·목동아이스링크)
/연합뉴스
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