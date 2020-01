프로야구 키움 히어로즈가 2020시즌 캐치프레이즈를 팬 선호도가 가장 높았던 'TIME TO WIN, V1 HEROES!'로 확정했다.키움 구단은 지난해 말 사내 임직원을 대상으로 캐치프레이즈 공모전을 진행해 선호도가 높았던 4개 후보안을 정한 뒤 이에 대해 팬 투표를 했다.이에 42.1%로 가장 높은 선호도를 보인 'TIME TO WIN, V1 HEROES!'가 2020시즌 캐치프레이즈로 선정됐다.이 캐치플레이즈는 2020시즌 매 경기 최선을 다해 승리해 구단과 팬 모두의 바람인 창단 첫 우승을 달성하겠다는 의지를 담고 있다.이번에 선정한 캐치프레이즈는 올 시즌 구단의 다양한 홍보물 및 상품 등에 활용될 예정이다.팬 투표 이벤트 참여자 가운데 'TIME TO WIN, V1 HEROES!'를 선택한 팬 중 추첨을 통해 선정된 3명에게는 2020시즌 홈 개막전 티켓(버건디석 1인당 2매)을 선물로 증정한다.당첨자는 구단 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 확인할 수 있다./연합뉴스