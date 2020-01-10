◆11일(토)
△프로농구= 인삼공사-LG(15시·안양체육관) 삼성-현대모비스(잠실실내체육관) 오리온-kt(고양체육관·이상 17시)
△핸드볼= SK코리아리그 광주도시공사-서울시청(15시10분) 인천시청-삼척시청(17시·이상 삼척체육관)
◆12일(일)
△프로농구= LG-DB(창원체육관) KCC-인삼공사(전주체육관·이상 15시) 현대모비스-오리온(울산 동천체육관) SK-kt(잠실학생체육관·이상 17시)
△여자농구= 올스타전(14시·부산 스포원파크 BNK센터)
△핸드볼= SK코리아리그 SK-경남개발공사(15시10분) 대구시청-부산시설공단(17시·이상 삼척체육관)
/연합뉴스
△프로농구= 인삼공사-LG(15시·안양체육관) 삼성-현대모비스(잠실실내체육관) 오리온-kt(고양체육관·이상 17시)
△핸드볼= SK코리아리그 광주도시공사-서울시청(15시10분) 인천시청-삼척시청(17시·이상 삼척체육관)
◆12일(일)
△프로농구= LG-DB(창원체육관) KCC-인삼공사(전주체육관·이상 15시) 현대모비스-오리온(울산 동천체육관) SK-kt(잠실학생체육관·이상 17시)
△여자농구= 올스타전(14시·부산 스포원파크 BNK센터)
△핸드볼= SK코리아리그 SK-경남개발공사(15시10분) 대구시청-부산시설공단(17시·이상 삼척체육관)
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