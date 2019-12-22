◆22일(일)
△프로농구= 오리온-KCC(고양체육관) DB-kt(원주종합체육관·이상 15시) 현대모비스-삼성(울산동천체육관) LG-전자랜드(창원체육관·이상 17시)
△여자농구= 신한은행-하나은행(17시·인천도원체육관)
△프로배구= 대한항공-한국전력(14시·인천계양체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 광주도시공사-경남개발공사(14시20분) 상무-인천도시공사(16시10분) 인천시청-부산시설공단(18시·이상 대구시민체육관)
△배드민턴= 2020 국가대표 선발전(9시·제천종합실내체육관)
△쇼트트랙= 세계주니어 선수권대회 파견선수 선발대회(9시·태릉빙상장)
/연합뉴스
△프로농구= 오리온-KCC(고양체육관) DB-kt(원주종합체육관·이상 15시) 현대모비스-삼성(울산동천체육관) LG-전자랜드(창원체육관·이상 17시)
△여자농구= 신한은행-하나은행(17시·인천도원체육관)
△프로배구= 대한항공-한국전력(14시·인천계양체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 광주도시공사-경남개발공사(14시20분) 상무-인천도시공사(16시10분) 인천시청-부산시설공단(18시·이상 대구시민체육관)
△배드민턴= 2020 국가대표 선발전(9시·제천종합실내체육관)
△쇼트트랙= 세계주니어 선수권대회 파견선수 선발대회(9시·태릉빙상장)
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