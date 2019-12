프로야구 키움, 2020 캐치프레이즈 팬 투표 이벤트

프로야구 키움 히어로즈가 2020시즌에 사용할 구단 캐치프레이즈를 팬 투표로 선정한다.키움은 20일부터 내년 1월 5일까지 캐치프레이즈 팬 투표 이벤트를 진행한다고 밝혔다.키움은 구단과 팬이 함께 2020시즌을 만들어가자는 의미에서 이러한 이벤트를 기획했다고 소개했다.키움은 사내 임직원을 대상으로 캐치프레이즈를 공모해 4가지 후보안을 마련했다.후보안은 'Show me the Rising Heroes!(새롭게 떠오르는 히어로즈를 보여주고 2020시즌에는 함께 더 높은 곳에 오르자)', 'Rule the Ground, Heroes!(그라운드에서 뜨거운 열정을 펼치자)', 'New history, V1 Heroes(2020시즌 첫 우승을 통해 새로운 역사를 만들어가자)', 'Time To Win, V1 Heroes!(목표를 향해 한 걸음 더 나아가 V1을 달성하자)'이다.팬 투표는 구단 홈페이지와 구단 공식 SNS를 통해 참여할 수 있다.최종 결과는 1월 중순 구단 공식 SNS를 통해 발표할 예정이다.이벤트에 참여한 팬을 대상으로 추첨을 통해 3명에게 2020시즌 홈 개막전 티켓(버건디석 1인당 2매)을 선물할 계획이다./연합뉴스