◆30일(토)
△프로축구 1부= 상주-수원(상주시민운동장) 성남-제주(탄천종합운동장) 경남-인천(창원축구센터·이상 15시)
△프로축구 2부= 플레이오프 부산-안양(14시·부산구덕운동장)
△프로농구= LG-전자랜드(15시·창원체육관) 오리온-KCC(17시·고양체육관)
△여자농구= KB-하나은행(17시·청주체육관)
△프로배구= KB손해보험-삼성화재(14시·의정부체육관) KGC인삼공사-흥국생명(16시·대전충무체육관)
△여자축구= 멜버른 빅토리-닛폰TV 벨레자(12시) 장쑤 쑤닝-인천 현대제철(15시 15분·이상 용인시민체육공원)
△테니스= 한국실업마스터즈대회(양구테니스파크)
△컬링= 태백곰기 전국대회(9시·춘천의암빙상장)
◆1일(일)
△프로축구= 울산-포항(울산종합운동장) 전북-강원(전주월드컵경기장) 대구-서울(DGB대구은행파크·이상 15시)
△프로농구= 인삼공사-전자랜드(15시·안양체육관) kt-SK(17시·부산사직체육관)
△여자농구= 신한은행-BNK(17시·인천도원체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-대한항공(14시·천안유관순체육관) 현대건설-한국도로공사(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-상무(15시 10분) 인천도시공사-두산(17시) SK-충남도청(18시 50분·이상 청주국민생활관)
△컬링= 태백곰기 전국대회(8시·춘천의암빙상장)
/연합뉴스
△프로축구 1부= 상주-수원(상주시민운동장) 성남-제주(탄천종합운동장) 경남-인천(창원축구센터·이상 15시)
△프로축구 2부= 플레이오프 부산-안양(14시·부산구덕운동장)
△프로농구= LG-전자랜드(15시·창원체육관) 오리온-KCC(17시·고양체육관)
△여자농구= KB-하나은행(17시·청주체육관)
△프로배구= KB손해보험-삼성화재(14시·의정부체육관) KGC인삼공사-흥국생명(16시·대전충무체육관)
△여자축구= 멜버른 빅토리-닛폰TV 벨레자(12시) 장쑤 쑤닝-인천 현대제철(15시 15분·이상 용인시민체육공원)
△테니스= 한국실업마스터즈대회(양구테니스파크)
△컬링= 태백곰기 전국대회(9시·춘천의암빙상장)
◆1일(일)
△프로축구= 울산-포항(울산종합운동장) 전북-강원(전주월드컵경기장) 대구-서울(DGB대구은행파크·이상 15시)
△프로농구= 인삼공사-전자랜드(15시·안양체육관) kt-SK(17시·부산사직체육관)
△여자농구= 신한은행-BNK(17시·인천도원체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-대한항공(14시·천안유관순체육관) 현대건설-한국도로공사(16시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-상무(15시 10분) 인천도시공사-두산(17시) SK-충남도청(18시 50분·이상 청주국민생활관)
△컬링= 태백곰기 전국대회(8시·춘천의암빙상장)
/연합뉴스
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