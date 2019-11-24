◆24일(일)
△프로축구= 성남-경남(탄천종합운동장) 인천-상주(인천전용구장·이상 14시) 제주-수원(16시·제주월드컵경기장)
△프로농구= kt-오리온(15시·부산사직체육관)
△여자농구= 하나은행-KB(17시·부천체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-OK저축은행(14시·천안유관순체육관) GS칼텍스-KGC인삼공사(16시·서울장충체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천도시공사-상무(14시20분) 두산-충남체육회(16시10분) 하남시청-SK(18시·이상 청주국민생활관)
△씨름= 위더스제약 2019 천하장사 대축제(11시·충남 예산 윤봉길체육관)
△테니스= 제30회 한국대학선수권대회(양구테니스파크)
김천 KMHTF오픈 추계 전국주니어대회(김천종합스포츠타운)
△배드민턴= 광주코리아마스터스 국제선수권대회(9시·광주여대체육관)
△럭비= 올림픽 남자 아시아 지역예선(10시·인천남동아시아드럭비경기장)
/연합뉴스
△프로축구= 성남-경남(탄천종합운동장) 인천-상주(인천전용구장·이상 14시) 제주-수원(16시·제주월드컵경기장)
△프로농구= kt-오리온(15시·부산사직체육관)
△여자농구= 하나은행-KB(17시·부천체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-OK저축은행(14시·천안유관순체육관) GS칼텍스-KGC인삼공사(16시·서울장충체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천도시공사-상무(14시20분) 두산-충남체육회(16시10분) 하남시청-SK(18시·이상 청주국민생활관)
△씨름= 위더스제약 2019 천하장사 대축제(11시·충남 예산 윤봉길체육관)
△테니스= 제30회 한국대학선수권대회(양구테니스파크)
김천 KMHTF오픈 추계 전국주니어대회(김천종합스포츠타운)
△배드민턴= 광주코리아마스터스 국제선수권대회(9시·광주여대체육관)
△럭비= 올림픽 남자 아시아 지역예선(10시·인천남동아시아드럭비경기장)
/연합뉴스
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