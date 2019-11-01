◆2일(토)
△야구= 국가대표팀 평가전 한국-푸에르토리코(17시·고척스카이돔)
△프로축구 1부= 수원-성남(14시·수원월드컵경기장) 제주-인천(16시·제주월드컵경기장) 경남-상주(18시·창원축구센터)
△프로농구= LG-KGC인삼공사(창원체육관) SK-현대모비스(이상 15시·잠실학생체육관) 삼성-DB(17시·잠실실내체육관)
△여자농구= 삼성생명-하나은행(17시·용인체육관)
△프로배구= 한국전력-OK저축은행(14시·수원체육관) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△골프= SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식(제주 핀크스 골프클럽)
△프로축구 2부= 부천-서울E(13시·부천종합운동장) 대전-안양(15시·대전월드컵경기장)
△테니스= 제74회 한국선수권대회(올림픽코트)
ITF 이덕희배 춘천국제주니어대회(춘천송암국제코트)
△배드민턴= 원천 요넥스코리아 주니어오픈(10시·경남 밀양배드민턴경기장)
◆3일(일)
△프로축구 1부= 포항-강원(14시·포항스틸야드) 서울-울산(15시·서울월드컵경기장) 대구-전북(18시·DGB대구은행파크)
△프로농구= 전자랜드-LG(인천삼산월드체육관) KCC-kt(이상 15시·전주체육관) KGC인삼공사-SK(안양체육관) 삼성-오리온(이상 17시·잠실실내체육관)
△여자농구= BNK-신한은행(14시·부산 BNK센터)
△프로배구= 대한항공-KB손해보험(14시·인천계양체육관) 현대건설-IBK기업은행(16시·수원체육관)
△골프= SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식(제주 핀크스 골프클럽)
△프로축구 2부= 부산-아산(13시·부산구덕운동장) 광주-전남(광주월드컵경기장) 안산-수원FC(안산와스타디움·이상 15시)
△테니스= 제74회 한국선수권대회(올림픽코트)
ITF 이덕희배 춘천국제주니어대회(춘천송암국제코트)
△육상= 2019 JTBC 서울마라톤(8시·잠실종합운동장 등)
△배드민턴= 원천 요넥스코리아 주니어오픈(10시·경남 밀양배드민턴경기장)
/연합뉴스
△야구= 국가대표팀 평가전 한국-푸에르토리코(17시·고척스카이돔)
△프로축구 1부= 수원-성남(14시·수원월드컵경기장) 제주-인천(16시·제주월드컵경기장) 경남-상주(18시·창원축구센터)
△프로농구= LG-KGC인삼공사(창원체육관) SK-현대모비스(이상 15시·잠실학생체육관) 삼성-DB(17시·잠실실내체육관)
△여자농구= 삼성생명-하나은행(17시·용인체육관)
△프로배구= 한국전력-OK저축은행(14시·수원체육관) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△골프= SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식(제주 핀크스 골프클럽)
△프로축구 2부= 부천-서울E(13시·부천종합운동장) 대전-안양(15시·대전월드컵경기장)
△테니스= 제74회 한국선수권대회(올림픽코트)
ITF 이덕희배 춘천국제주니어대회(춘천송암국제코트)
△배드민턴= 원천 요넥스코리아 주니어오픈(10시·경남 밀양배드민턴경기장)
◆3일(일)
△프로축구 1부= 포항-강원(14시·포항스틸야드) 서울-울산(15시·서울월드컵경기장) 대구-전북(18시·DGB대구은행파크)
△프로농구= 전자랜드-LG(인천삼산월드체육관) KCC-kt(이상 15시·전주체육관) KGC인삼공사-SK(안양체육관) 삼성-오리온(이상 17시·잠실실내체육관)
△여자농구= BNK-신한은행(14시·부산 BNK센터)
△프로배구= 대한항공-KB손해보험(14시·인천계양체육관) 현대건설-IBK기업은행(16시·수원체육관)
△골프= SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식(제주 핀크스 골프클럽)
△프로축구 2부= 부산-아산(13시·부산구덕운동장) 광주-전남(광주월드컵경기장) 안산-수원FC(안산와스타디움·이상 15시)
△테니스= 제74회 한국선수권대회(올림픽코트)
ITF 이덕희배 춘천국제주니어대회(춘천송암국제코트)
△육상= 2019 JTBC 서울마라톤(8시·잠실종합운동장 등)
△배드민턴= 원천 요넥스코리아 주니어오픈(10시·경남 밀양배드민턴경기장)
/연합뉴스
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