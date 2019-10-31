◆31일(목)
△프로농구= DB-LG(19시·원주종합체육관)
△여자농구= BNK-삼성생명(19시·부산 BNK센터)
△프로배구= 우리카드-대한항공(서울장충체육관) 한국도로공사-현대건설(김천체육관·이상 19시)
△골프= SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식(제주 핀크스 골프클럽)
△테니스= 제74회 한국선수권대회(올림픽코트)
ITF 이덕희배 춘천국제주니어대회(춘천송암국제코트)
△여자축구= 경주한수원-화천KSPO(경주황성제3구장) 수원도시공사-서울시청(수원종합운동장) 창녕WFC-보은상무(창녕스포츠파크양파구장) 인천현대제철-구미스포츠토토(인천남동경기장·이상 19시)
△배드민턴= 원천 요넥스코리아 주니어오픈(10시·경남 밀양배드민턴경기장)
/연합뉴스
△프로농구= DB-LG(19시·원주종합체육관)
△여자농구= BNK-삼성생명(19시·부산 BNK센터)
△프로배구= 우리카드-대한항공(서울장충체육관) 한국도로공사-현대건설(김천체육관·이상 19시)
△골프= SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식(제주 핀크스 골프클럽)
△테니스= 제74회 한국선수권대회(올림픽코트)
ITF 이덕희배 춘천국제주니어대회(춘천송암국제코트)
△여자축구= 경주한수원-화천KSPO(경주황성제3구장) 수원도시공사-서울시청(수원종합운동장) 창녕WFC-보은상무(창녕스포츠파크양파구장) 인천현대제철-구미스포츠토토(인천남동경기장·이상 19시)
△배드민턴= 원천 요넥스코리아 주니어오픈(10시·경남 밀양배드민턴경기장)
/연합뉴스
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지